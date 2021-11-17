Воронежцы снова могут сделать прививки от ковида в Центре Галереи Чижова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пункт ревакцинации открылся еще в одном торговом центре. С 17 ноября воронежцы, имеющие QR-код или сертификат переболевшего, смогут привиться от COVID-19 в Центре галереи Чижова.

Мобильный пункт вакцинации возобновил свою работу на 4-м этаже торгового комплекса. Медработники поликлиники №10 делают прививки тем, кто уже вакцинировался - не ранее, чем шесть месяцев назад, а также переболевшим ковидом - не менее, чем полгода назад.

Прививочный пункт работает в будни с 10.00 до 18.00, а в выходные - с 10.00 до 14.00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Напомним, ранее прививочный пункт открылся в ТРЦ «Максимир».