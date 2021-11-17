Жительница Воронежской области добилась пенсии по старости только через суд

Жительница Борисоглебска добилась пенсии по старости только благодаря обращению в прокуратуру.

Первоначально, еще в 2019 году, женщина написала заявление о назначении досрочной страховой пенсии по старости в местное управление Пенсионного фонда. Там ей отказали – из-за отсутствия требуемой продолжительности специального трудового стажа. В 2020-м женщина предоставила дополнительные сведения, подтверждающие наличие у нее необходимого стажа, но решение о назначении ей пенсии не приняли, объяснив тем, что в управление Пенсионного фонда эти сведения по официальным запросам из компетентных органов не поступили.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании решения управления Пенсионного фонда РФ незаконным. И потребовала обязать управление включить периоды работы женщины в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, произвести назначение и выплату досрочной пенсии с 2019 года. И Борисоглебский городской суд удовлетворил требования, сообщили в прокуратуре Воронежской области.