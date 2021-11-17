В Воронеже мужчина решил купить зимние шины в Сети и лишился 45 тысяч рублей

Сотрудники отдела полиции № 6 Центрального района выясняют, кто скрывался под маской продавца зимних шин. Фото: Юрий КОЗЛОВ

30-летний житель Центрального района стал очередной жертвой аферистов. На одном из сайтов в интернете он увидел объявление о продаже комплекта зимних шин. Он позвонил по указанному в нем телефону. Ответивший мужчине «продавец» потребовал полную предоплату – 45 тысяч рублей. Получив деньги, аферист перестал отвечать на звонки. Обманутый мужчина написал заявление в полицию в отдел № 6 по месту жительства.

- Всего 16 ноября в Воронежской области было 11 фактов мошенничества и еще три хищения денег с банковских карт. Общий ущерб от этих преступлений составил более 2,25 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 159 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают жителей Воронежской области не доверять незнакомцам, предлагающими под любыми пугающими вас предлогами куда-либо перевести деньги со счетов, либо раскрыть персональные данные. А если стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию, чтобы увеличить шансы быстро поймать аферистов.