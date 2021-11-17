На реставрацию воронежского Дома Мартынова выделяют более 28 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти начали поиск подрядчика на реставрацию исторического Дома врача Мартынова. Объявление о торгах появилось на портале госзакупок. Здание с коринфскими колоннами на ул. Карла Маркса, 55 - памятник архитектуры XVIII века федерального значения. На его восстановление изначально выделяют 28,2 млн рублей из федеральной казны - ожидается, что в ходе торгов стоимость работ снизится.

По контракту, реставрация должна пройти с 20 апреля 2022-го по 1 сентября 2023 года. Внешний вид фасадов будет воссоздан в соответствии с историческим. В ходе работ подрядчики должны сделать отмостку, крыльцо запасного входа, козырьки над входами, заменить двери и окна, отремонтировать подвал и лестницу, уложить на пол керамогранит, восстановить фасады и архитектурный декор.

Заявки от претендентов принимают до 24 ноября, в этот же день состоится электронный аукцион.