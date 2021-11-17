Воронежская опека рассказала, почему погибшую на пожаре вместе с пятерыми детьми мать сняли с учета

Фото – прокуратура Воронежской области

В отделе опеки Ольховатского района рассказали, почему многодетную мать, которая погибла вместе с пятью детьми на пожаре, сняли с профилактического учета. По их словам, женщина не злоупотребляла алкоголем, просто семья жила очень бедно.

– У нее были проблемы с работой, поэтому в семье не было достатка. Сами понимаете, когда столько детей. Но потом она их решила и была снята с учета, – пояснили в отеле опеки.

Также там рассказали, что женщина сама была из неблагополучной семьи. Ее мать лишили родительских прав и девочкой она воспитывалась в интернате.

Напомним, страшный пожар случился в 17 ноября в 6.30 в селе Костово Ольховатского района. На улице Центральной загорелся дом, где жила многодетная семья. Погибла 33-летняя женщина и пять детей: две девочки 4 и 10 лет и трое мальчиков, одному было 13 лет, двое совсем крохи: 1 год и 7 месяцев и три года.

В облпрокуратуре пояснили, что ранее семья состояла на профилактическом учете, но позже была снята с него. Однако в ноябре 2021 года мать детей привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».