В Воронеже на двух пожарах погибли два человека

Людей на двух пожарах в Коминтерновском районе спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 16 ноября, в 17.41 загорелась двухкомнатная квартира в доме № 1 на проспекте Труда. Пожарные потушили огонь в 17.56. К тому времени пламя успело сильно повредить комнату 2х3м по всей площади и коридор 3х2м.

- В горевшей квартире обнаружили тело 60-летней женщины. Причины пожара выясняют, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, стала известна личность пострадавшего на пожаре на улице Гжельской Коминтерновского района. Напомним, ночью 17 ноября там сгорел жилой дом: огонь уничтожил кухню, две комнаты и крышу.

- На пепелище обнаружили тело 52-летнего мужчины. Причины возгорания также выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, самый страшный пожар случился ранним утром в среду, 17 ноября в селе Костово Ольховатского района. Там сгорел дом, где жила многодетная семья. Погибли 33-летняя женщина и пятеро ее детей: две девочки 4 и 10 лет и трое мальчиков: 1 год и 7 месяцев, 3 года и 13 лет. Семья была неблагополучной.