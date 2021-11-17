Воронежский институт физкультуры стал академией спорта

Воронежский институт физкультуры сменил статус и стал государственной академией спорта, приказ об этом подписал министр спорта России Олег Матыцин.

За последние полтора года воронежский вуз последовательно проводил преобразования: появилось девять новых образовательных программ для тренеров по выбранному виду спорта, в ближайшее время их число будет увеличено до 21. В 2021-м во ВГИФК появилась специальность «Спорт» (профессиональная подготовка в избранном виде спорта), планируется, что в 2022-м список направлений подготовки расширится, в частности, начнется набор на 1 курс обучения по специальности «Менеджмент» - для будущих и действующих управленцев в спортивной отрасли. Планируется создание современных образовательных программ по подготовке тренеров как для профессиональных спортсменов, так и для дошкольников и школьников.

Спортивный вуз появился в Воронеже в 1979 году - в качестве филиала Московской академии физической культуры, в 2006-м институт стал самостоятельным учебным заведением. Среди выпускников ВГИФК известные спортсмены - тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, олимпийские чемпионы - прыгун в воду Дмитрий Саутин, футболист Дмитрий Лосев, волейболистка Наталья Макогонова.