Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 9:45

На трассе под Воронежем заглохла иномарка автоледи, забывшей заправить машину

Женщину спасли автоинспекторы
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Вечером 16 ноября экипаж ДПС на трассе под Эртилем заметили стоящий на обочине автомобиль «КИА Рио» - машина мигала аварийкой, рядом стояла женщина.

36-летняя автоледи рассказала полицейским, что направлялась в сторону райцентра, как внезапно ее иномарка заглохла. Оказалось, в бензобаке закончилось топливо. Дама не смогла позвонить родным, потому что мобильный телефон разрядился, водители не останавливались.

Автоинспекторы довезли автомобилистку до ближайшей заправки, где она заправила канистру бензином, а потом помогли неопытной автоледи перелить топливо в бензобак, чтобы женщина продолжила путь.