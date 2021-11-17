На трассе под Воронежем заглохла иномарка автоледи, забывшей заправить машину

фото 36.мвд.рф

Вечером 16 ноября экипаж ДПС на трассе под Эртилем заметили стоящий на обочине автомобиль «КИА Рио» - машина мигала аварийкой, рядом стояла женщина.

36-летняя автоледи рассказала полицейским, что направлялась в сторону райцентра, как внезапно ее иномарка заглохла. Оказалось, в бензобаке закончилось топливо. Дама не смогла позвонить родным, потому что мобильный телефон разрядился, водители не останавливались.

Автоинспекторы довезли автомобилистку до ближайшей заправки, где она заправила канистру бензином, а потом помогли неопытной автоледи перелить топливо в бензобак, чтобы женщина продолжила путь.