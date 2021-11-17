В Воронежской области прививки от коронавируса сделали еще 13,8 тысяч человек

Полный цикл вакцинации прошли чуть больше 924 тысяч жителей Воронежской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снизился темп вакцинации жителей Воронежской области. Об этом говорят цифры, предоставленные региональным штабом по борьбе с коронавирусом. По данным областных властей, к утру среды, 17 ноября, прививки сделали еще 13 812 человек (сутки назад - 18 768). Причем 6 460 получили первый компонент вакцины, а 7352 – второй.

Всего привитых от коронавируса жителей Воронежской области стало 1 057 686. Напомним, для начала формирования коллективного иммунитета, их, по подсчетам властей, их должно быть хотя бы 1,5 миллиона. Два компонента вакцины, а значит, полноценный барьер для тяжелой болезни, получили 924 040 жителей Воронежской области.

По-прежнему приличными темпами идет ревакцинация. За сутки прибавилось больше двух тысяч человек, сделавших прививку повторно, – на утро 16 ноября их было 112 442, теперь стало 114 457.