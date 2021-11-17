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Общество17 ноября 2021 9:41

В Воронежской области прививки от коронавируса сделали еще 13,8 тысяч человек

Это почти на пять тысяч меньше, чем сутками ранее
Юрий КОЗЛОВ
Полный цикл вакцинации прошли чуть больше 924 тысяч жителей Воронежской области.

Полный цикл вакцинации прошли чуть больше 924 тысяч жителей Воронежской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снизился темп вакцинации жителей Воронежской области. Об этом говорят цифры, предоставленные региональным штабом по борьбе с коронавирусом. По данным областных властей, к утру среды, 17 ноября, прививки сделали еще 13 812 человек (сутки назад - 18 768). Причем 6 460 получили первый компонент вакцины, а 7352 – второй.

Всего привитых от коронавируса жителей Воронежской области стало 1 057 686. Напомним, для начала формирования коллективного иммунитета, их, по подсчетам властей, их должно быть хотя бы 1,5 миллиона. Два компонента вакцины, а значит, полноценный барьер для тяжелой болезни, получили 924 040 жителей Воронежской области.

По-прежнему приличными темпами идет ревакцинация. За сутки прибавилось больше двух тысяч человек, сделавших прививку повторно, – на утро 16 ноября их было 112 442, теперь стало 114 457.