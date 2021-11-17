По уточненным данным, на пожаре в Воронежской области погибли пятеро детей

с сайта прокуратуры Воронежской области

Следователи работают на месте пожара в селе Костово Ольховатского района, где погибла семья. Возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи уточнили, что на пожаре вместе с матерью погибли пятеро детей (ранее сообщалось о четверых). Напомним, звонок в службу спасения был в 6.30 утра. Горел дом улице Центральной села Костово. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили обгоревшие тела 33-летней женщины и ее пятерых детей: двух девочек 4 и 10 лет и троих мальчиков, которым было 1,5, 3 года и 13 лет.

Следователи осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская - для установления точной причины смерти погибших, и пожаро-техническая - для выяснения точной причины возникновения пожара. Допрашивают свидетелей, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков. - В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики.