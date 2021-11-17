В Воронежской области заболели коронавирусом 747 человек, умерли 64

Появилась надежда, что пик пандемии пройден. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе предоставили данные о ситуации с пандемией коронавируса на утро среды, 17 ноября. Заболели COVID-19 еще 747 человек (сутками ранее их было чуть больше – 749). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 167 536 жителей Воронежской области.

Умерли от ковида еще 64 человека (сутки назад – 77). Причем вторые сутки подряд в оперштабе дают отдельные цифры по лабораторно подтвержденным смертям. На утро 17 ноября их было 29. Видимо, у остальных диагноз поставили по данным КТ. Всего же умерших от COVID-19 людей в Воронежской области стало 8 129.

В то же время еще 172 человека выздоровели от коронавируса. Сутки назад излечился 141 житель Воронежской области. Динамика хорошая, будем надеяться, что такое увеличение будет стабильным. Всего за время пандемии выздоровели от ковида 121 329 человек.