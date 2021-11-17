Детвору приглашают в "Кругосветку по-воронежски"

Воронежская областная детская библиотека разработала краеведческую онлайн-игру «Кругосветку по-воронежски».

В ходе интерактивной "поездки" ребята смогут узнать необычные факты о городах Воронежской области. В этом им помогут вопросы, которые придумали о своей малой родине дети, живущие в этих районах.

- Пройдя краеведческую игру до конца, можно сделать море удивительных открытий о природе, истории, культуре и традициях Воронежского края, - отметили создатели.

Игру можно найти на официальном сайте библиотеки.