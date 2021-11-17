В Воронеже на проспекте Революции немецкие клены бросили на ночь на тротуаре

Ночное лежбище кленов в мэрии не посчитали чем-то ненормальным. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» анонимный пользователь разместил фото лежащих на тротуаре на проспекте Революции немецких кленов. Время позднее, никаких рабочих рядом нет. Автор поста задается вопросом, зачем их привозили из Германии, раз так вот бросили без присмотра на улице.

В мэрии прокомментировали действия подрядчика, многим показавшиеся странными:

- Не все деревья за день успели посадить, везти же их назад в питомник тяжело, клены массивные. На проспекте Революции есть видеокамеры, главная улица Воронежа хорошо охраняется. Маловероятно, чтобы какие-то вандалы их повредили.

- Но подрядчику можно, наверное, правильно рассчитать, сколько деревьев можно посадить за день?

- Здесь дело осложняется тем, что надо перекрывать часть проспекта для высадки, это требует дополнительных согласований, не все так просто. Для удобства жителей центра города стараемся минимизировать время, когда им затруднен проход в том или ином месте главной улицы Воронежа. Сейчас подрядчик полностью отвечает за деревья, в том числе его могут лишить часть денег по контракту в случае их повреждения. В то же время выражаем полную уверенность в компетентности этой организации.

Напомним, остролистные клены, привезенные из Германии в минувшие выходные, начали сажать на нечетной стороне проспекта Революции с 15 ноября. Часть из 126 прибывших немецких кленов готовят к зимовке, остальные появятся на главной улице Воронежа совсем скоро, а часть там уже стоит. Деревья сейчас находятся в состоянии спячки, так, уверяют специалисты, они лучше будут приживаться на чужой земле.