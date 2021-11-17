В райцентре Воронежской области 70-летний водитель иномарки сбил насмерть мотоциклиста

Мотоцикл почти цел, а его хозяин погиб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 16 ноября, в 7.50 в Борисоглебске на нерегулируемом перекрестке улиц Свободы и Пролетарской случилось ДТП. 70-летний местный житель, руливший «Хендэ-Солярис», ехал по второстепенной дороге, не пропустил мотоцикл «Racer» и сбил его. Удар был сильный. 58-летний житель Борисоглебска, ехавший на мотоцикле, получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, врачи попытались его реанимировать, но безуспешно – вскоре мужчина умер.

У иномарки разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 16 ноября в Воронежской области случилось 116 ДТП, из них 82 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, 10 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, двое получили травмы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Автоинспекторы остановили десять пьяных водителей и еще 15 выехавших на встречную полосу.