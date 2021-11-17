В Воронеже ночью сгорел дом: есть пострадавший

От дома практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 17 ноября, около 4.30 загорелся дом на улице Гжельской в Северном микрорайоне.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.28. На место ЧП выезжали 14 наших специалистов на четырех машинах. Огонь потушили в 4.51, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Однако к тому времени в жилом доме 8х10 метров пламя полностью уничтожило кухню и две жилых комнаты на общей площади 25 квадратных метров, обрушилась крыша. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, его личность устанавливают.