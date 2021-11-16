Воронежский «Буран» повторил худшую с ноября 2020 года серию

Фото со страницы ХК «Буран» в VK. После 23-х проведенных матчей «Буран» занимает 22-е место с 18-ю очками в активе.

Вчерашнее поражение в Ростове (4:5) стало пятым кряду для воронежского «Бурана» в текущем розыгрыше ВХЛ. До этого воронежцы поочередно уступили новокузнецкому «Металлургу» (1:6), «Омским Крыльям» (2:4), ангарскому «Ермаку» (1:2, по буллитам) и красноярскому «Соколу» (2:4).

До этой серии в последний раз «ураганные» проигрывали на протяжении пяти встреч кряду в ноябре 2020 года, когда уступили тольяттинской «Ладе» (1:5), ижевской «Ижстали» (1:2, в овертайме), альметьевскому «Нефтянику» (0:3), нефтекамскому «Торосу» (2:4) и пермскому «Молоту» (2:4).

После 23-х проведенных матчей «Буран» занимает 22-е место с 18-ю очками в активе. Следующую игру наши парни проведут в Воронеже 21 ноября с тюменским «Рубином» (6-е место, 33 балла).