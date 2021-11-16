В Воронежской области подрались два сторожа

Ш. свою вину не признал, отметив, что не он нанес оппоненту телесные повреждения, а наоборот побили его. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лискинский районный суд оштрафовал на пять тысяч рублей сторожа одного из предприятий за драку с коллегой.

Инцидент произошел 20 ноября 2019 года, когда в помещении сторожей ООО «ЦЧ АПК филиал «Лискинский» разгорелась ссора между мужчинами. Они нанесли друг другу по несколько ударов.

Изучив все доказательства, суд признал виновным Ш., назначив ему штраф в соответствии с 6.1.1 КоАП РФ. Любопытно, что Ш. свою вину не признал, отметив, что не он нанес оппоненту телесные повреждения, а наоборот побили его.