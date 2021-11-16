Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 16:27

В Воронежской области подрались два сторожа

Одного из них оштрафовали на пять тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Ш. свою вину не признал, отметив, что не он нанес оппоненту телесные повреждения, а наоборот побили его.

Ш. свою вину не признал, отметив, что не он нанес оппоненту телесные повреждения, а наоборот побили его.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лискинский районный суд оштрафовал на пять тысяч рублей сторожа одного из предприятий за драку с коллегой.

Инцидент произошел 20 ноября 2019 года, когда в помещении сторожей ООО «ЦЧ АПК филиал «Лискинский» разгорелась ссора между мужчинами. Они нанесли друг другу по несколько ударов.

Изучив все доказательства, суд признал виновным Ш., назначив ему штраф в соответствии с 6.1.1 КоАП РФ. Любопытно, что Ш. свою вину не признал, отметив, что не он нанес оппоненту телесные повреждения, а наоборот побили его.