Воронежские болельщики смогут поддержать «Факел» в Жигулевске

Встреча на стадионе «Кристалл» начнется в 18:00 по московскому времени (в 19:00 – по местному). Фото со страницы ФК «Факел» в VK.

Сегодня «Факел» отправился на предпоследний выезд в этом календарном году. Завтра, 17 ноября, подопечные Олега Василенко сыграют в Жигулевске с местным «Акроном».

Встреча на стадионе «Кристалл» начнется в 18:00 по московскому времени (в 19:00 – по местному).

Для прохода на трибуны помимо билета на игру зрителям при себе необходимо иметь:

– паспорт – документ, удостоверяющий личность;

– сертификат о вакцинации от коронавируса, в котором указана дата вакцинации, тип и номер прививки и QR-код для проверки, либо справку о перенесённой болезни в течение последних шести месяцев с QR-кодом для проверки, либо отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения матча.

Несовершеннолетние могут посетить матч по билету при предъявлении удостоверения личности: паспорта или свидетельства о рождении.

В соответствии с постановлением губернатора Самарской области на стадион будут допущены не больше 500 зрителей.

Напомним, что после 22-х туров «Факел» идет на втором месте в ФНЛ. В активе воронежцев 43 очка. Лидирует оренбургский «Газовик» - 44 балла. У «Акрона» восьмой промежуточный результат – 32 очка.