В Воронежской области прокуратура проверит качество продуктов в торговых организациях

Проверки уже начались. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Работники прокуратуры Воронежской области начали проверять качество и безопасность продуктов. Они исполняют поручение Президента. Инспектировать будут не только торговые сети и рынки, но и чиновников исполнительной власти, контролирующих эту сферу деятельности. Особое внимание уделят товарам, входящим в потребительскую корзину (хлеб и молочные продукты, мясо, рыба, овощи и фрукты).

Также прокуроры оценят полноту и своевременность мер, принимаемых органами государственного контроля (Роспотребнадзор и Россельхознадзор), в этой сфере.

- По результатам проверок при наличии оснований примут меры по устранению нарушений и привлечению их виновников к ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.