Из-за камеры видеонаблюдения воронежец убежал с места преступления

Задержанный во всем сознался, добавив, что от кражи его отпугнула камера. Фото: Иван МАКЕЕВ

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о проникновении в помещение правления садоводческого некоммерческого товарищества, расположенного на территории микрорайона Шилово, и попытке хищения имущества.

Сотрудники полиции выяснили, что в ночное время неизвестный взломал входную дверь здания и проник в помещение. В течение нескольких минут злоумышленник пытался найти ценные вещи, но, заметив на стене камеру видеонаблюдения, скрылся.

Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель данного товарищества. Задержанный во всем сознался, добавив, что от кражи его отпугнула камера.

- Впрочем, в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» нерешительному нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.