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Происшествия16 ноября 2021 14:42

Из-за камеры видеонаблюдения воронежец убежал с места преступления

Впрочем, ему все равно не избежать уголовной ответственности
Алексей СЕРГУНИН
Задержанный во всем сознался, добавив, что от кражи его отпугнула камера.

Задержанный во всем сознался, добавив, что от кражи его отпугнула камера.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о проникновении в помещение правления садоводческого некоммерческого товарищества, расположенного на территории микрорайона Шилово, и попытке хищения имущества.

Сотрудники полиции выяснили, что в ночное время неизвестный взломал входную дверь здания и проник в помещение. В течение нескольких минут злоумышленник пытался найти ценные вещи, но, заметив на стене камеру видеонаблюдения, скрылся.

Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель данного товарищества. Задержанный во всем сознался, добавив, что от кражи его отпугнула камера.

- Впрочем, в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» нерешительному нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.