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Происшествия16 ноября 2021 14:39

В Воронеже из окна областной больницы выпал мужчина и разбился насмерть

Трагедия случилась 10 ноября
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудники Следственного комитета разбираются, по какой причине выпал из окна пенсионер.

Сотрудники Следственного комитета разбираются, по какой причине выпал из окна пенсионер.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно о трагическом ЧП, случившемся 10 ноября около 18 часов в областной больнице № 1 на Московском проспекте. Там выпал из окна восьмого этажа пожилой мужчина. Чуда не произошло, он разбился насмерть.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту обнаружения 67-летнего мужчины около здания областной больницы с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Не исключено, что по итогам проверки могут возбудить уголовное дело.