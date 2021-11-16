В Воронеже из окна областной больницы выпал мужчина и разбился насмерть

Сотрудники Следственного комитета разбираются, по какой причине выпал из окна пенсионер. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно о трагическом ЧП, случившемся 10 ноября около 18 часов в областной больнице № 1 на Московском проспекте. Там выпал из окна восьмого этажа пожилой мужчина. Чуда не произошло, он разбился насмерть.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту обнаружения 67-летнего мужчины около здания областной больницы с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Не исключено, что по итогам проверки могут возбудить уголовное дело.