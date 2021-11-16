В Воронеже умерла от коронавируса заведующая поликлиникой № 16

Коронавирус в первую очередь опасен для медицинских работников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая поликлиникой № 16, расположенной в Левобережном районе на улице Арзамасской, 4, Ольга Горбань умерла от коронавируса. 69-летняя женщина скончалась в пятницу, 12 ноября. Об этом сообщили в поликлинике. Болезнь протекала стремительно, Ольга Александровна ушла на больничный всего за три дня до смерти. Ольга Горбань работала в медицинской сфере 46 лет.

Напомним, ранее стало известно о смертях от коронавируса двух медсестер - 76-летней Натальи Пожидаевой, работавшей в городской поликлинике № 10, и 65-летней Ларисы Храмовой, трудившейся в городской клинической больнице № 17 и в областной клинической офтальмологической больнице