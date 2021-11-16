Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 14:18

В Воронеже умерла от коронавируса заведующая поликлиникой № 16

Ольге Горбань было 69 лет
Олег КУЗНЕЦОВ
Коронавирус в первую очередь опасен для медицинских работников.

Коронавирус в первую очередь опасен для медицинских работников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая поликлиникой № 16, расположенной в Левобережном районе на улице Арзамасской, 4, Ольга Горбань умерла от коронавируса. 69-летняя женщина скончалась в пятницу, 12 ноября. Об этом сообщили в поликлинике. Болезнь протекала стремительно, Ольга Александровна ушла на больничный всего за три дня до смерти. Ольга Горбань работала в медицинской сфере 46 лет.

Напомним, ранее стало известно о смертях от коронавируса двух медсестер - 76-летней Натальи Пожидаевой, работавшей в городской поликлинике № 10, и 65-летней Ларисы Храмовой, трудившейся в городской клинической больнице № 17 и в областной клинической офтальмологической больнице