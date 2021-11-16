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Общество16 ноября 2021 13:43

Воронежские полицейские рассказали, как перейти улицу Ворошилова после закрытия подземного перехода

При этом водителей просят снижать скорость
Алексей СЕРГУНИН
Ремонт планируют завершить до конца декабря. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Ремонт планируют завершить до конца декабря. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщала «КП», в Воронеже на улице Ворошилова закрыли подземный переход.

Полиция призывает горожан подвергать свою жизнь опасности и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Один расположен напротив жилого комплекса «Пять звезд» в районе дома 16 по улице Ворошилова. Второй - напротив Дворца культуры имени 50-Летия Октября у дома 19 по улице Ворошилова.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными и снижать скорость вблизи закрытого на ремонт подземного перехода, находящегося у «Механического завода».

Отметим, что ремонт планируют завершить до конца декабря.