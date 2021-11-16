Еще 14 медалей завоевали воронежские ушуисты в Москве

За три дня воронежцы завоевали 25 наград. Фото пресс-службы ЦСП СК Воронежской области.

В столице продолжаются три отечественных турнира по ушу - Кубок России и всероссийские соревновани (таолу, кунгфу, юньчуньцюань), а также всероссийский турнир «Чжэнь Чуань» (кунгфу-традиционное).

Как уже сообщала «КП», за первые два дня воронежцы завоевали 11 медалей.

А в третий соревновательный день они 14 раз поднимались на пьедестал почета, причем семь раз – на высшую его ступень.

Золотые медали завоевали Сергей Попов, Никита Петрашов, Валерий Мальцев, Юлия Кононыхина, Джулия Корчинова, Артём Николаев и Даниил Толпыгин.

Серебряными призерами стали Дмитрий Савченко, Ксения Лапская и Марк Богданов. Третьи места заняли Алексей Ельшин, Полина Куренкова, Никита Карлов и Борис Фролов.