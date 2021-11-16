У лучшего бомбардира воронежского «Факела» отобрали гол в ворота «Оренбурга»

На бомбардирском счету Максима Максимова осталось 11 голов. Фото: с сайта ФК "Факел"

У нападающего «Факела» Максима Максимова отобрали его 12 гол. Именно после удара нашего форварда мяч после серии рикошетов отправился в сетку ворот «Оренбурга». Однако гол, оказавшийся победным в матче против лидера ФНЛ, в конце концов записали на счет вратаря уральцев Евгения Гошева. Формально именно, задев его, мяч угодил в сетку. Только вот со ставшим мемом автоголом Федора Кудряшова в несчастливом матче с Хорватией гол «Оренбурга» не имеет ничего общего. В Гошева мяч именно попал. Так что можно было бы и не лишать Максимова гола. Тем более, что он важен в гонке бомбардиров. И так до Александра Юшина, форварда «Нефтехимика» из Нижнекамская, забившего 17 мячей, далеко.

Напомним, эксперты ФНЛ включили в состав символической сборной 22 тура защитников «Факела» Неманью Пейчиновича и Руслана Магаля, а также главного тренера Олега Василенко. Максимов же, без удара которого у нашей команды не было бы трех очков в битве с лидером, туда не попал.