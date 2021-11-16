Еще в трех воронежских стационарах свернули ковидные койки

Стационарное лечение ковидных пациентов проводят в 55 медучреждениях Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о дальнейшем сокращении коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Так, на утро 16 ноября, места для стационарного лечения таких пациентов ликвидировали в ВОКОБ, ВГБ №16, Нижнедевицкой районной больнице.

К этому дню в регионе для медпомощи пациентам с ковидом развернуты 6 850 коек в 55 учреждениях.

По данным ДЗВО на утро вторника, лечение в стационарах проходят 4 937 заболевших.