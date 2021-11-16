Воронежец повредил знакомому череп при помощи гимнастической булавы

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью 33-летнему местному жителю.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своему знакомому в подъезд многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого оппонент взял гимнастическую булаву и нанес гостю удар в область головы.

После этого пострадавший отправился домой, где почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Оперативники задержали второго участника конфликта и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний воронежец, который признался в содеянном.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит лишения свободы на срок до 10 лет. Он находится в изоляторе временного содержания.