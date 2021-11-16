Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года

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Активы банка выросли с начала года с 508,3 млрд рублей до 553,1 млрд рублей, обязательства – с 438,1 млрд рублей до 469,3 млрд рублей, собственные средства – с 70,2 млрд рублей до 83,8 млрд рублей.

Капитал банка увеличился с 58,9 млрд рублей до 69,8 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 превысил 12%, все остальные нормативы также выполняются с существенными запасами.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом. В октябре международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Уралсиба до «В1» со «Стабильным прогнозом.

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