Избивший до смерти прохожего житель Воронежской области отправится в колонию на шесть лет

Суд признал К. виновным в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летний житель села Алексеевка Грибановского района проведет ближайшие шесть в колонии строго режима, - информирует пресс-служба Борисоглебского городского суда.

В начале июля этого года в ночное время суток злоумышленник К. вместе своим двоюродным братом распивали спиртные напитки в одном из домов по улице Юбилейной в Борисоглебске, после чего отправились за добавкой в магазин.

Двигаясь по улице Корытина, К. попросил у прохожего на время мопед, на что услышал отказ в грубой форме с использованием ненормативной лексики.

Такая реакция вызвала неадекватный ответ осужденного, и он несколько раз ударил своего обидчика руками и ногами по лицу. В итоге К. нанес потерпевшему тяжкий вред здоровью, и тот умер.

Суд признал К. виновным в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), отправив в исправительную колонию строгого режима до 2027 года.