Еще 77 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Зараженных становится меньше, а вот смертей по-прежнему очень много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном оперштабе предоставили сведения по ситуации с пандемией коронавируса за минувшие сутки. На утро вторника, 16 ноября, заболели 749 человек (сутками ранее зараженных было 758). Всего диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили уже 166 789 жителям Воронежской области.

По-прежнему высока смертность. Умерли от ковида еще 77 человек (сутки назад в 3,5 раза меньше – 21). Всего COVID-19 унес в могилу уже 8 065 жителей Воронежской области.

И по-прежнему не очень радует статистика по выздоровевшим. На утро вторника, 16 ноября, от коронавируса вылечился 141 человек (сутки назад – 133). Вроде увеличение есть, однако число заболевших снова превышает количество выздоровевших больше, чем в пять раз. От коронавируса за время пандемии избавились 121 157 жителей Воронежской области.