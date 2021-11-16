Двое ранее судимых воронежцев похитили медный кабель на 30 тысяч рублей

Накануне стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В сентябре этого года в отдел полиции № 3 УМВД России Воронежу поступило сообщение от сотрудников телекоммуникационной компании об исчезновении кабеля, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции установили, что в ночное время неизвестные проникли на территорию технического этажа, расположенного в многоквартирном доме по переулку Гвардейскому, и похитили медный кабель на общую сумму более 30 тысяч рублей.

При помощи изъятых записей с камер видеонаблюдения участковые установили личности предполагаемых подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за воровство 33-летний и 35-летний воронежцы.

Накануне стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. Мужчины во всем сознались, и сообщили, что похищенный кабель сдали в пункт приема металла, а полученные деньги потратили.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» им грозит до пяти лет лишения свободы.