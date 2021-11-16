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Общество16 ноября 2021 9:44

Суд наложил на воронежскую УК штрафов на 100 тысяч за отсутствие уборки в подъезде

Нарушения выявила жилинспекция
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Коминтерновский районный суд Воронежа назначил УК «РЭП-101» сразу несколько административных штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей. Ранее проверка государственной жилинспекции выявила в домах № 58 по Карпинского и № 51Б по Лидии Рябцевой грязь и пыль в подъездах, что говорит об отсутствии уборки и дезинфекции мест общего пользования.

В ведомстве напомнили, что суды также дважды признавали УК «РЭК «Содружество» виновной в отсутствии дезинфекции подъездов в домах № 35 по ул. Хользунова и № 73 по ул. Шишкова, а управляющей организации ООО УК «ЖИЛФОНД» было назначено предупреждение за ненадлежащее санитарное состояние подъезда №1 многоквартирного дома № 64 по ул. Матросова.