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Общество16 ноября 2021 9:24

В райцентре Воронежской области прокуратура обязала сделать парковки для инвалидов

Мест для них не было у торгового центра и магазина в Острогожске
Юрий КОЗЛОВ
Прокуратура потребовала оборудовать места для стоянки инвалидов в ближайшее время.

Прокуратура потребовала оборудовать места для стоянки инвалидов в ближайшее время.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры. И выяснили, что работники торговых заведений нарушают права водителей с ограниченными возможностями, приезжающих за покупками. Дело в том, что в Острогожске возле торгового центра «Ермак» и магазинов «Пятерочка» нет выделенных парковочных мест для инвалидов.

Прокуратура внесла представления руководителям этих организаций об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.