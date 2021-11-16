В райцентре Воронежской области прокуратура обязала сделать парковки для инвалидов

Прокуратура потребовала оборудовать места для стоянки инвалидов в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры. И выяснили, что работники торговых заведений нарушают права водителей с ограниченными возможностями, приезжающих за покупками. Дело в том, что в Острогожске возле торгового центра «Ермак» и магазинов «Пятерочка» нет выделенных парковочных мест для инвалидов.

Прокуратура внесла представления руководителям этих организаций об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.