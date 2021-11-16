Жительница Воронежа оказалась в больнице после поездки в маршрутке

Женщину госпитализировали с места ДТП Фото: из архива «КП»

В понедельник, 15 ноября, примерно в 17.40 на проспекте Труда в Воронеже в маршрутном «ПАЗе» получила травму 64-летняя пассажирка. Женщина упала в результате резкого торможения водителя – 59-летнего местного жителя. Травмы оказались довольно серьезными: с места ДТП женщину отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно также в городской маршрутке упал и разбил голову молодой мужчина. Но за медпомощью он обращаться не стал, а просто вышел из салона на ближайшей остановке. В мэрии пообещали провести внутреннее расследование инцидента.