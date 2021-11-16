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Спорт16 ноября 2021 7:54

Два футболиста и главный тренер воронежского «Факела» попали в сборную тура ФНЛ

Неманья Пейчинович и Руслан Магаль классно отыграли в обороне, а план Олега Василенко на игру позволил победить лидера
Юрий КОЗЛОВ
Олег Василенко своими тактическими построениями перекрыл кислород атаке лидера ФНЛ.

Олег Василенко своими тактическими построениями перекрыл кислород атаке лидера ФНЛ.

Фото: с сайта ФК "Факел"

После победы над лидером ФНЛ «Оренбургом» сразу три представители «Факела» попали в символическую сборную 22 тура. Защитники Неманья Пейчинович и Руслан Магаль здорово отыграли в обороне. Уральцы создали совсем немного острых моментов. Ну а Олег Василенко своими тактическими построениями перекрыл кислород мощной атакующей линии «Оренбурга».

Неманья Пейчинович был хорош в игре головой. И в прямом, и в переносном смысле.

Неманья Пейчинович был хорош в игре головой. И в прямом, и в переносном смысле.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руслан Магаль, как всегда давал жару соперникам на своем фланге.

Руслан Магаль, как всегда давал жару соперникам на своем фланге.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме трех богатырей из «Факела», в сборную попали еще девять героев тура. В ворота эксперты поставили Михаила Опарина из красноярского «Енисея». Он стал одним из лучших игроков выездного матча против владикавказской «Алании», завершившегося победой сибиряков – 2:1. В линии защиты компанию Пейчиновичу и Магалю составил Ян Гудков из «Олимпа-Долгопрудный». Он выиграл 16 из 24 единоборств, что стало лучшим показателем в туре, а также смело шел вперед. И его вины в домашнем поражении от «Краснодара-2» - 0:1 точно нет.

В линии полузащиты в опорной зоне отметили игру хавбека «СКА-Хабаровска» Ираклия Квеквескири. Он проделал большой объем работы и не позволял «КАМАЗу» из Набережных Челнов развивать свои атаки. Итог – победа в домашнем матче - 1:0, которая стала для команды Сергея Юрана третьей подряд.

Давид Хубаев из нижнекамского «Нефтехимика» стал главным героем встречи с «Металлургом». Полузащитник поучаствовал в двух забитых голах липецкой команды. Сначала он замкнул подачу с углового, а затем сделал голевую передачу на Александра Юшина. Итог – победа гостей из Татарстана 2:1.

Полузащитник Александр Ломакин в матче против «Алании» забил два гола с пенальти, продемонстрировав железные нервы. И тем самым заслужил место в сборной тура.

Егор Пруцев из ивановского «Текстильщика» попал в символическую сборную во второй раз. 18-летнему полузащитнику удался изящный удар, который принес его команде ничью в домашней игре с московским «Торпедо» - 1:1.

Артем Симонян из астраханского «Волгаря» в третий раз попал в сборную тура. Он стал одним из самых заметных игроков в домашнем матче с «Ротором», нанес пять ударов и сделал одну предголевую передачу. Его действия помогли астраханцам одержать победу – 2:0, которая стала третьей подряд.

Бутта Магомедов в символической сборной уже в пятый раз. «Алания», хотя и проиграла, вновь сыграла в острый атакующий футбол, нанесла 20 ударов по воротам «Енисея», став второй командой тура по числу точных передач (80%). Во многом это заслуга Бутты.

Ну а единственным нападающим сборной тура стал форвард «Нефтехимика» Александр Юшин. Он нанес по воротам «Металлурга» шесть ударов и забил гол. Юшин откликнулся на скидку Хубаева после розыгрыша углового и переправил мяч в сетку. Этот гол принес «Нефтехимику» победу, а для Александра стал уже 17-м в чемпионате.

Сборная 22 тура ФНЛ.

Сборная 22 тура ФНЛ.

Фото: с сайта ФНЛ.