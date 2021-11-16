Два футболиста и главный тренер воронежского «Факела» попали в сборную тура ФНЛ

Олег Василенко своими тактическими построениями перекрыл кислород атаке лидера ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

После победы над лидером ФНЛ «Оренбургом» сразу три представители «Факела» попали в символическую сборную 22 тура. Защитники Неманья Пейчинович и Руслан Магаль здорово отыграли в обороне. Уральцы создали совсем немного острых моментов. Ну а Олег Василенко своими тактическими построениями перекрыл кислород мощной атакующей линии «Оренбурга».

Неманья Пейчинович был хорош в игре головой. И в прямом, и в переносном смысле. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руслан Магаль, как всегда давал жару соперникам на своем фланге. Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме трех богатырей из «Факела», в сборную попали еще девять героев тура. В ворота эксперты поставили Михаила Опарина из красноярского «Енисея». Он стал одним из лучших игроков выездного матча против владикавказской «Алании», завершившегося победой сибиряков – 2:1. В линии защиты компанию Пейчиновичу и Магалю составил Ян Гудков из «Олимпа-Долгопрудный». Он выиграл 16 из 24 единоборств, что стало лучшим показателем в туре, а также смело шел вперед. И его вины в домашнем поражении от «Краснодара-2» - 0:1 точно нет.

В линии полузащиты в опорной зоне отметили игру хавбека «СКА-Хабаровска» Ираклия Квеквескири. Он проделал большой объем работы и не позволял «КАМАЗу» из Набережных Челнов развивать свои атаки. Итог – победа в домашнем матче - 1:0, которая стала для команды Сергея Юрана третьей подряд.

Давид Хубаев из нижнекамского «Нефтехимика» стал главным героем встречи с «Металлургом». Полузащитник поучаствовал в двух забитых голах липецкой команды. Сначала он замкнул подачу с углового, а затем сделал голевую передачу на Александра Юшина. Итог – победа гостей из Татарстана 2:1.

Полузащитник Александр Ломакин в матче против «Алании» забил два гола с пенальти, продемонстрировав железные нервы. И тем самым заслужил место в сборной тура.

Егор Пруцев из ивановского «Текстильщика» попал в символическую сборную во второй раз. 18-летнему полузащитнику удался изящный удар, который принес его команде ничью в домашней игре с московским «Торпедо» - 1:1.

Артем Симонян из астраханского «Волгаря» в третий раз попал в сборную тура. Он стал одним из самых заметных игроков в домашнем матче с «Ротором», нанес пять ударов и сделал одну предголевую передачу. Его действия помогли астраханцам одержать победу – 2:0, которая стала третьей подряд.

Бутта Магомедов в символической сборной уже в пятый раз. «Алания», хотя и проиграла, вновь сыграла в острый атакующий футбол, нанесла 20 ударов по воротам «Енисея», став второй командой тура по числу точных передач (80%). Во многом это заслуга Бутты.

Ну а единственным нападающим сборной тура стал форвард «Нефтехимика» Александр Юшин. Он нанес по воротам «Металлурга» шесть ударов и забил гол. Юшин откликнулся на скидку Хубаева после розыгрыша углового и переправил мяч в сетку. Этот гол принес «Нефтехимику» победу, а для Александра стал уже 17-м в чемпионате.