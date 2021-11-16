В воронежском райцентре столкнулись микроавтобус и автоцистерна

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В 5.50 16 ноября на перекрестке улиц 22 Января и Авдеева в Боброве Воронежской области произошла авария. По предварительной информации ГУ МВД, 40-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», житель Калужской области, нарушил правила проезда пересечения неравнозначных дорог и не предоставил преимущество МАЗу с полуприцепом-цистерной под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 67-летний житель Калужской области, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.