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Происшествия16 ноября 2021 7:50

В воронежском райцентре столкнулись микроавтобус и автоцистерна

Один человек в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В 5.50 16 ноября на перекрестке улиц 22 Января и Авдеева в Боброве Воронежской области произошла авария. По предварительной информации ГУ МВД, 40-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», житель Калужской области, нарушил правила проезда пересечения неравнозначных дорог и не предоставил преимущество МАЗу с полуприцепом-цистерной под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 67-летний житель Калужской области, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.