В Воронежской области водитель «Лады Весты» попал в больницу после столкновения с КамАЗом

Фото с сайта ГУ МВД пг Воронежской области

В понедельник, 15 ноября, около 18.50 на автодороге «Воронеж-Луганск-Нововоронеж» в Хохольском районе Воронежской области столкнулись «Лада Веста» под управлением 50-летнего местного жителя и КамАЗ под управлением 54-летнего жителя Бутурлиновского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и протаранил впереди идущий грузовик.

В результате аварии пострадал водитель «Лады». С травмами его доставили в местную больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.