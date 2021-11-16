От осложнений коронавируса умер священник воронежского храма Ксении Петербургской

В Воронежской митрополии сообщили о кончине клирика храма во имя блаженной Ксении Петербургской Воронежа протоиерея Николая Пашкевича. Он умер на 73-ем году 13 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.

Николай Михайлович Пашкевич родился 14 января 1949 года в селе Рубель Столинского района Брестской области. По окончании Рубельской средней школы работал механизатором в колхозе, затем окончил Пинское СПТУ N 28.

С 1977 года нес послушание алтарника в Свято-Никольском храме с. Сидоровское Красносельского района Костромской области.

В разные годы протоиерей Николай нес священническое служение на приходах Костромской, Орловской епархий. В храме Ксении Петербуржской служил 2005 года.

Протоиерей Николай Пашкевич вместе с супругой Ниной Николаевной воспитали троих детей, один из которых – протоиерей Геннадий, настоятель Владимирского храма Воронежа, благочинный Центрального церковного округа.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий выразил соболезнования протоиерею Геннадию Пашкевичу и вдове протоиерея Николая.