За три недели петиция против роста тарифов в Воронеже собрала 16,5 тысяч подписей

"Коммуналка" уже сейчас "съедает" львиную долю доходов воронежцев Фото: из архива «КП»

Созданная воронежцем Николаем Мининым электронная петиция против резкого повышения тарифов на коммунальные услуги, за три недели собрала больше 16,5 тысяч подписей.

Напомним, горожане обращаются к главе региона Александру Гусеву с просьбой не допустить роста тарифов сразу на 10%, что предложили и поддержали депутаты думы. Автор петиции говорит, что в условиях пандемии и падения доходов воронежцев принимать такое решение недопустимо. Горожане предлагают повысить тарифы в пределах инфляции – не более 4%.

Инициатива Николая Минина вызвала горячий оклик среди горожан, но губернатор пока никак на обращение не отреагировал.