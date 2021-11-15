Воронежский «Буран» ухитрился проиграть «Ростову», выиграв первый период – 3:0

Только что Павел Щербаков забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Кошмарно завершилась выездная серия «Бурана». Матч с «Ростовом» начинался вроде бы лучше некуда. Уже на второй минуте Артем Марков открыл счет, на девятой Антон Вилков реализовал большинство и уже 2:0. Потом гол-близнец вилковскому также при розыгрыше лишнего затолкал в сетку Иван Лисин. Случилось это на 11 минуте. Больше голов в первом периоде не было.

Казалось, вот она, единственная победа в провальной выездной серии. Но не тут-то было. На 26 минуте Владислав Туник ухитрился забросить первую ответную шайбу в меньшинстве, на 33-й Иван Казаков сократил отставание в счете хозяев ледовой площадки до минимума – 2:3. И почти тут же игрок «Бурана» схлопотал удаление, и Александр Калинин реализовал большинство – 3:3.

Едва успел начаться третий период, как Иван Лисин сделал дубль и снова вывел «Буран» вперед – 4:3. Однако уже на 44 минуте Дмитрий Мухин счет сравнял. Ну а решающую шайбу на 48-й забросил Павел Щербаков. Он ухитрился в меньшинстве убежать на рандеву с вратарем «Бурана» Глебом Носовым и легко его переиграл – 5:4 в пользу «Ростова». Счет после этого больше не изменился.

«Буран» после этого поражения опустился на 22 место из 27 возможных. А впереди 21 ноября домашняя встреча с тюменским «Рубином». Сибиряки сейчас занимают шестое место с 33 очками. У «ураганных» их, напомним, всего 18. Игра с «Рубином» начнется в 17.00.