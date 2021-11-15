В Воронеже в ТЦ «Максимир» открылся пункт ревакцинации от ковида

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районе Воронежа в торговом центре «Максимир», что находится по адресу: Ленинский проспект, 174п открылся пункт ревакцинации от ковида. Об этом рассказали в облздраве 15 ноября.

Здесь можно сделать прививку тем, кто уже вакцинировался полгода назад. На прием горожан ждут медики из городской поликлиники № 1. Прививочный пункт располагается на третьем этаже ТЦ. Он находится рядом с салоном «Просто стрижка».

Посетить его можно ежедневно с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь документы – паспорт, СНИЛС и полис ОМС.