Две воронежские медсестры попали в список памяти умерших от коронавируса

Трагический «Список памяти» медиков, погибших во время пандемии коронавируса, пополнили две воронежские медсестры. Там появилось имя 76-летней Натальи Пожидаевой, которая скончалась 10 ноября. Чуть позже, 16 октября, не стало 65-летней Ларисы Храмовой.

Известно, что Наталья Пожидаева работала медсестрой и рентгенолаборантом в Воронежской городской поликлинике №10. Медицине в общей сложности они отдала 55 лет жизни. Наталья проходила лечение от COVID-19 в коронавирусном отделении, лежала в реанимации, однако организм не смог справиться с осложнениями.

Ларису Храмову знали как медсестру в городской клинической больнице №17 и в областной клинической офтальмологической больнице. Женщина также скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Она проработала в медицине более 45 лет.