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Общество15 ноября 2021 17:06

Две воронежские медсестры попали в список памяти умерших от коронавируса

Они отдали медицине более 45 лет жизни
Евгения ФРОЛОВА

Трагический «Список памяти» медиков, погибших во время пандемии коронавируса, пополнили две воронежские медсестры. Там появилось имя 76-летней Натальи Пожидаевой, которая скончалась 10 ноября. Чуть позже, 16 октября, не стало 65-летней Ларисы Храмовой.

Известно, что Наталья Пожидаева работала медсестрой и рентгенолаборантом в Воронежской городской поликлинике №10. Медицине в общей сложности они отдала 55 лет жизни. Наталья проходила лечение от COVID-19 в коронавирусном отделении, лежала в реанимации, однако организм не смог справиться с осложнениями.

Ларису Храмову знали как медсестру в городской клинической больнице №17 и в областной клинической офтальмологической больнице. Женщина также скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Она проработала в медицине более 45 лет.