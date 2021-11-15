В Воронеже несколько парней жестоко избили сотрудников магазина «Красное&Белое»

Четверо молодых парней, изрядно приняв на грудь, вечером в субботу, 13 ноября, после 21.00 устроили набег на магазин «Красное&Белое». Решив прихватить спиртное даром, они вступили в потасовку с работавшими в этот день продавцом и администратором. В конфликте сейчас разбираются правоохранители.

Торговая точка расположена по улице Машиностроителей, 23. Она нередко попадала в поле зрения стражей порядка. В этот раз молодчики, забежав в магазин, пытались украсть алкоголь и продукты. Конфликт вылился в драку, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.

– По заявлению сейчас работают в отделе полиции № 2 по городу Воронежу, проводится проверка. В данный момент устанавливаются участники конфликта, выясняется, какие телесные повреждения были причинены в ходе драки и общая сумма ущерба, – рассказали в полиции.