В Воронеже может появиться новая кислородная установка для лечения ковид-пациентов

В Воронеже предложили на базе АО КБХА разместить еще одну новую кислородную установку для лечения ковид-пациентов. С такой инициативой выступил губернатор Александр Гусев. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства в понедельник, 15 ноября.

Глава региона поднял тему на еженедельном оперативном совещании. Он уточнил, что еще одна мощность по производству кислорода в регионе необходима.

– Мы готовы пойти на взаимоотношения с КБХА в рамках офсетного контракта, когда мы гарантируем забирать полный объем выработанной продукции, – сообщил губернатор.

Напомним, во время четвертой волны на КБХА приостанавливали до конца октября огневые испытания ракетных двигателей на стендах, а сэкономленные объемы кислорода направили в стационары.