Следователи заинтересовались коммунальной аварии в Хохольском районе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

СК начал доследственную проверку по поводу ситуации в поселке Опытной станции ВНИИК Хохольского района, где жители три недели сидят без питьевой воды. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 15 ноября.

В рамках проверки правоохранители пообещали дать объективную правовую оценку. Будут опрошены местные жители, должностные лица, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация. При необходимости назначат экспертизы.

Напомним, виной всему стала поломка на артезианской скважине, которую установили весной 2021 года. Сейчас ее пытаются починить. Пока жители (а это 300 домов) вынуждены запасаться водой по графику, когда ее подвозят.

С 11 ноября местные власти ввели в населенном пункте режим ЧС. Они также рассматривают вариант бурения еще одной скважины.