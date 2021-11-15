За несоблюдение самоизоляции воронежского сельчанина оштрафовали на 7,5 тысяч

В Грибановском районе местного жителя оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции после контакта с коронавирусным больным. Такое решение вынес райсуд 15 ноября.

Факт контакта зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора, когда делали обход по адресам нахождения больных ковидом. Они установили, что мужчина, будучи контактным, не соблюдал самоизоляцию. В отношении него составили протокол и в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ его оштрафовали на 7,5 тысяч рублей.

Накануне также в Грибановке оштрафовали владельца аптеки на 30 тысяч рублей за то, что его сотрудник обслуживал посетителей без маски.