Воронежец завоевал серебро на всероссийском турнире по скалолазанию

Арсений Богомолов (слева) совсем немного уступил в финале москвичу Льву Рудацкому. Фото: cspsk-vrn.ru

В Красноярске проходят всероссийские соревнования «Приз памяти Евгения Абалакова» в лазании на скорость и трудность.

- Финалистом скоростной дисциплины стал воронежец Арсений Богомолов. В квалификации он показал пятый результат, что позволило ему выйти в решающий этап соревнований. Богомолов опередил сначала Данила Максимова из Свердловской области, затем тюменского спортсмена Владислава Деулина. В полуфинале Арсений был сильнее еще одного представителя Свердловской области Ярослава Пашкова. В решающем забеге воронежцу предстояло встретиться с действующим чемпионом России в дисциплине «скорость» московским спортсменом Львом Рудацким. В итоге, Богомолов показал время 5,600 секунды, но соперник оказался чуть быстрее. Он пробежал трассу за 5,520 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.