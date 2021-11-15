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Общество15 ноября 2021 14:33

На одной из главных улиц Воронежа закрыли подземный переход

Открыть его пообещали после окончания ремонта к концу года
Юрий КОЗЛОВ
Переход будет закрыт еще, как минимум, около месяца.

Переход будет закрыт еще, как минимум, около месяца.

Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» появилось сообщение о том, что на улице Ворошилова закрыли подземный переход. И теперь переходить дорогу в этом месте приходится по очень загруженной транспортом дороге.

В мэрии сообщили о том, по какой причине переход закрыли:

- Еще с сентября там идет ремонт - устройство гидроизоляции, ремонт систем электроснабжения, лестничных сходов. В течение 2-2,5 месяцев подрядчик мог и вести работы по ремонту перехода, и обеспечивать безопасный проход горожан по нему. Сейчас там приступают к ремонту ступеней, бетонированию, устройству гидроизоляции, поэтому там стало просто физически невозможно пройти. Поэтому переход в субботу, 13 ноября, закрыли до конца ремонта, который должны завершить к концу года.