Воронежца на сайте Госуслуг записали на вакцинацию только на 14 апреля

Для быстрой помощи в борьбе с ковидом Госуслуги пока годятся далеко не всегда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт Госуслуг по-прежнему сбоит. Такой вывод можно сделать из поста воронежца Дмитрия Остроушко в Фейсбуке

- Решил я записаться на прививку от COVID-19. Долго пытался, но нигде не было вакцины, и вот чудо - пришло сообщение что меня записали на 14 апреля 2022 года. Это просто даже не знаю как сказать...слов нет...

Дмитрий потом ответил на возмущенные (не в его, конечно, адрес) комментарии к посту. И сказал, что не поленился сходить в несколько воронежских медучреждений и записаться в поликлинику на вакцинацию на 19 ноября. При этом пять месяцев, судя по сообщению Госуслуг, пришлось бы ждать в областном диагностическом центре. Однако другие пользователи отметили, что там на самом деле нет никаких проблем с записью на ближайшие даты.

Напомним, то, что Госуслуги пока не оптимально отлажены для помощи в борьбе с коронавирусом, показала история с массово аннулированными QR-кодами привитых воронежцев. Причем это произошло одновременно с введением нового сертификата единого образца о вакцинации. Тогда IT-специалисты пообещали быстро навести порядок.