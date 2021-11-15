На трассе в Воронежской области столкнулись УАЗ и ГАЗ: один из водителей умер в скорой

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Сегодня, 15 ноября, примерно в 11.10 в Панинском районе на трассе столкнулись УАЗ и ГАЗ. В результате один из водителей получил серьезные увечья и умер в скорой помощи по пути в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП произошло на 71 километре автодороги «Воронеж — Тамбов». По предварительным данным, 38-летний житель Воронежа на УАЗе ехал в сторону Тамбова. При повороте налево он влетел во встречный ГАЗ под управлением 34-летнего жителя Нижегородской области.

Полицейскими по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Еще одна жуткая авария произошла утром в Новоусманском районе. Вылетевший на встречку «Фольксваген» лоб в лоб въехал в газель. В результате умерла 37-летняя автоледи, рулившая иномаркой.